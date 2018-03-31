Csíki Hoki Wiki

Csíkban mindig hideg volt, de csak 1880-ban alakult meg a Csíkszeredai Korcsolyázó Egylet – a majdani hoki mozgalom bölcsője -, amelyet 1881-ben jegyeztek be hivatalosan.

A jégkorong meghonosodására azonban még több mint 40 évet kellett várni. Amikor 1930 decemberében a csíki Vigadóban a mozivetítés előtt a közönségnek híradókat mutattak be, akkor láttak a nézők először egy igazi hokimeccset. Vákár Lajos és társai pedig azt mondták, hogy „Ilyet mi is tudunk csinálni!” Nemsokára sor került az első mérkőzésre 1931 januárjában.

Ettől a pillanattól kezdve beszélhetünk csíki jégkorongról, csíkszeredai hokicsapatokról.

Na de akkor beszéljünk is róla. Nem a jelenéről, arról talán még túl sokan és túl sok helyen is írnak, hanem a múltjáról. Ennek sajnos eléggé szegényesek az írott forrásokban fellelhető nyomai. Épp ezért ezek az oldalak nem (csak) a csíki hoki régi dicsőségéről, legendáiról szólnak – van mindkettőből elég – hanem a tényekről. Ezek ismerete az, ami talán segít megérteni a mát és megsejteni a jövőt.

Nem kis munka, részt belőle mindenkinek!

Sok mindenkinél lappanganak fontos információk, képek, történetek, újságcikkek a csíki hoki történetével kapcsolatban. Osszuk meg ezeket mindazokkal, akiket érdekel. Így mindnyájan gazdagabbak leszünk! Szerkesszük együtt ezt a honlapot.

No, lámsza, mire megyünk!